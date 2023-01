Australian Openil selgusid esimesed poolfinaalpaarid

Hatšanovi vastaseks poolfinaalis on maailma neljas number Stefanos Tsitsipas . Kreeklane alistas kaks tundi ja 19 minutit kestnud veerandfinaalis tšehhi Jiri Lehecka 6:3, 7:6 (2), 6:4. Maailma 71. reket Lehecka mängis esimest korda suure slämmi veerandfinaalis.

„See oli väga keeruline kolmesetiline mäng,“ võttis Tsitsipas kohtumise kokku. „Minu senise turniiri üks raskemaid. Jiri tegi väga hea turniiri, soovin talle tulevikuks ainult head. Ta on suurepärane tennisist.“

Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 25.) tunnistas veerandfinaalis Venemaalt pärit, aga Kasahstani esindava Jelena Rõbakina (WTA 17.) 6:2, 6:4 paremust. „Olen ülimalt õnnelik, et siin esimest korda poolfinaali jõudsin. See on võrratu tunne,“ rääkis Rõbakina pärast kohtumist antud intervjuus.