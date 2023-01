Henry Sildaru võitis Euroopa noorte olümpialt pronksmedali

Ees ootab pargisõit

„Tähtis on see, et Henry suutis tugevas konkurentsis kolmest hüppest kolm maanduma. Tulevikku vaadates oli see võistlus hea kool. Tuleb kõvasti trenni teha ja tublisti paremaks saada, et edaspidi ka meeste seas sõna sekka öelda,“ tõdes Henry treenerist isa Tõnis Sildaru.