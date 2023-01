Süsteemne süsteemitus. Miks on Eesti meessportlaste medalipõud nii pikaks veninud?

2019. aasta oktoobris seisis lahases käega Magnus Kirt Doha kergejõustiku MM-il poodiumil, kaelas hõbemedal. See on seni olnud viimane kord, kui Eesti meessportlane on olümpiaalal OM-il või MM-il medali saanud.

FOTO: Yahya Arhab | EPA/Scanpix