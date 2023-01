KUULA | „Kõva kärbes“ spordiviktoriinis murravad pead käsipallurid Janar Mägi ja Kaspar Lees

Saatejuhi ja küsimuste koostaja Kristjan Jäätsi külalisteks on pikalt Saksamaal mänginud endine koondislane ja tänane HC Kehra peatreener Janar Mägi ning praegune Eesti koondise ääremängija ja mängujuht Kaspar Lees.

Nagu ikka, esitatakse saatekülalistele kümme nuputamisülesannet (viktoriiniküsimust), millele nad peavad üheskoos vastuse leidma. Kui vastus on õige, läheb punkt külalistele, kui vale, siis jääb punkt „majja“.

Saates on ka kuulajamäng. Eelmises saates, kus osalesid Liikumisaasta 2023 raames Ott Kiivikas ja EOK kommunikatsioonijuht, küsisime kuulajatelt, mitu inimest on endale praeguseks alla laadinud FitSphere rakenduse, mille üks vedajaid Kiivikas on. Õigesti vastanute seast valis fortuuna auhinnasaajaks Taavi Luku - palju õnne, võtame teiega ühendust!