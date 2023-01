Delfi Sport uuris Florast, mis seis Henniga on ja kui pikk on üldse florakate peatreeneri kontraht? Samas on selge, et kõlakad seoses Henni tulevikuga liiguvad ka väljaspool Soome foorumeid.

Henni lepingu puhul on juba varasemast teada, et 35-aastasel juhendajal on Floraga tähtajatu kontraht. Jalgpallimaailmas on selline asi pigem haruldus. Tähtajatu leping aga tähendab, et välisklubi huvi korral tuleks juhendaja ikkagi Flora käest välja osta.