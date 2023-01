Kelly Sildaru üks suuremaid konkurente pani sportlaskarjääri ootamatult pausile

Sharpe on aastate jooksul olnud Kelly Sildaru üheks peamiseks konkurendiks. Mäletatavasti õnnestus eestlannal 2019. aasta MM-i rennisõidu finaalis just Sharpe’i nina alt viimase katsega kuldmedal võita.

2018. aasta Pyeongchangi olümpialt on Sharpe’il rennisõidus ka kuldmedal ette näidata. Maailmameistrivõistlustelt on ta võitnud kokku kaks hõbemedalit. X-Mängudelt on tal koos kaks kuld-, üks hõbe- ja kaks pronksmedalit. MK-sarjas on Sharpe võitnud kaheksa etappi.