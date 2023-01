OTSE DELFI TV-s | Naiste võrkpalli meistriliigas kohtuvad liider ja punane latern

TBD Pharmatech Tartu on seitsmest mängust sel hooajal võitnud vaid ühe (3 punkti), geimide saldo nendes mängudes on olnud 5 : 20. Taltech/Tradehouse (29 punkti) on püdinud kümnes mängus löömatuna, olles 33 geimist käest lasknud vaid 3.