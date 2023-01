Ojakäär jõudis Australian Openil kolmandasse ringi. Treener Raisma: tubli, aga saab veel paremini

Maailma juunioride edetabelis 57. kohta hoidev tartlane võitis 6 : 4, 6 : 2 sama vana hollandlast Abel Forgerit, kel on turniiril 16. asetus, kuid edetabelis 32. positsioon. Päev varem oli ta samast vastasest jagu saanud paarismängus, kus tema partneriks on ukrainlane Volodõmõr Iakubenko. Tänane paarismängu teise ringi kohtumine on Ojakäärul veel pidamata.