DELFI VIDEO | Heiko Rannula: mõne mehe mänguga ei ole ma üldse rahul

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula andis Delfi TV otseülekande lõpus tehtud intervjuus mõista, et kuigi võistkonna fookus on FIBA Europe Cupil, ei saa nigelat esitust millegagi välja vabandada.

„Asjad tuleb väljakul stabiilselt ära teha. See on meie murekoht olnud. Jah, räägime, et mängime teistsuguse rotatsiooniga, aga osade mängijate puhul annab see tunda. Nad mängivad natuke teistmoodi,“ ütles Rannula.