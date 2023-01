Jari-Matti Latvala: Toyotad ei pruugi Rootsis kõige tugevamad olla

„Ma ütleks, et Monte Carlo oli meie jaoks perfektne ralli,“ ütles Latvala WRC.com-ile. „Aga siin tugev olemine ei tähenda, et oleme ka Rootsis parimad.“

„Lumel sõitmine on hoopis midagi muud kui asfaldil. Teame, et meie sõitjatele meeldib lumi ja loodan, et oleme Rootsis head. Aga teise pinnase tõttu ei saa seda ennustada. Auto seadistus on hoopis teine,“ lisas ta.