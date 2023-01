Saksamaa laskesuusaäss loobus kodusest MM-ist ja kuulutas hooaja lõppenuks

Preussi sõnul oli kodusest MM-ist loobumine üks tema karjääri raskemaid otsuseid, aga lõpuks tundus see kõige mõistlikum valik. „Mu keha pole viimase aasta jooksul minuga koostööd teinud. Selle tulemusena tuleb mul nüüd teha paus, et füüsiliselt ja vaimselt taastuda. Kogu aeg tagasilööke kogeda on tohutult kurnav ja sellega pole lihtne leppida,“ rääkis ta.