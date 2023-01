Piljardi Euroopa karikaetapp toob Eestisse maailma edetabeli esinumbrid

„Arvestades, et mõlema turniiri stardiprotokollis on maailma absoluutsed tipud ning võistlused toimuvad Kalevi Spordihallis, võin öelda, et tegemist on esimese n-ö päris piljardivõistlusega, mis kunagi Eestis aset on leidnud. Ka toodetakse võistlustest rahvusvahelist telepilti,“ ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik.