Seejuures on 30-aastane William Still osutunud selles ametis üliedukaks. Esialgu on kõigel ka varjukülg ning Reims maksab Stilli iga ametis oldud kohtumise eest 25 000 eurot trahvi. Millises peitub Stilli fenomen? Miks jäi Tamm prantslastele silma? Kas on reaalne teenida lepingut meeskonnaga, kes praegu valmistub kohtumiseks PSG ja nende superstaaride Lionel Messi, Kylian Mbappe ja Neymariga? Ja meenutused, kuidas eestlased käisid omal ajal järjepanu Liverpoolis, Londoni Arsenalis, Dortmundi Borussias jne edasi testimisel ning kuidas on oldud ka FC Barcelona huviorbiidis.