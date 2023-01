Thierry Neuville on optimistlik: paanikanuppu me vajutama ei pea

„Ma arvan, et meil pole vaja muretseda. Teame, et töö seisab ees. Meil oli nii väljakutseid pakkuva võistluse jaoks vaid üks testipäev. Otsustasime võistlust alustada kõikidele tingimustele sobivate seadistustega. Lõpuks oli ralli aga täiesti kuiv ja puhta asfaldiga sõit,“ vaatas Neuville hooaja avaetapile tagasi, vahendab Rallit.fi.

„Alati on tore hooaega poodiumil alustada, kuid see ei olnud see, mida ootasime. Muidugi oleksime tahtnud võidu nimel võidelda. Kahjuks polnud see võimalik. Kiirus ei olnud väga hull, aga teisest küljest ka mitte hea. Me ei pea ühtegi paanikanuppu vajutama. Rootsis on uus võimalus,“ lisas Neuville.