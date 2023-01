TIPPHETKED | Poola klubile kaotanud Kalev/Cramo seiklus Põhja-Euroopa liigas sai ülisuure tõenäosusega läbi

Esmalt oleks vaja, et Priština Sigal (Kosovo) alistaks teisipäeval kell 16 TalTechi spordihoones peetavas kohtumises Šiauliai (Leedu) 6-14 punktiga. Kui see juhtub, siis samal päeval oleks abi ka TalTechi võidust Zielona Gora (Poola) üle. See matš algab kell 19.