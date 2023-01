Djokovic marssis ülikindla võiduga veerandfinaali

„Tahtsin väga võita kolme setiga,“ sõnas Djokovic võidu järel. „Kunagi ei tea, mis väljakul juhtuma võib hakata. Arvan, et esimesed neli-viis geimi olid tasavägised. Pärast servimurdmist esimeses setis tundsin end järjest vabamalt ja vabamalt, et mängida agressivsemalt.“

„Arvan, et vastane oli teise [seti] lõpus ja kolmanda seti alguses veidi närvilisem. Tundsin, et see on minu võimalus need variandid ära kasutada. Tennis on väga kiire ja dünaamiline spordiala. Asjad võivad muutuda hetkedega, punktide küsimus. Kuid hoidsin kogu mängu fookust ja tegin selle aasta parima mängu,“ lisas serblane rahulolevalt.