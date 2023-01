Veemootorispordi aasta sportlased on Jasmiin Üpraus ja Stefan Arand

„Möödunud aasta on olnud tervele Eesti spordile väga edukas - tiitlivõistlustelt võideti kokku 330 medalit. Meie sportlased tõid tiitlivõistlustelt koju lausa 33 medalit, neist 9 MM-tiitlit ja 7 EM-tiitlit. Esmakordselt võideti tiitlid jetiklassides SKI Ladies GP1,SKI Junior GP3.3 ja SKI GP4. Ringrajapaatidel toodi esmakordselt koju Formula 4 klassi MM-tiitel. Kokku võideti tiitlivõistluste medaleid 19 erineva sportlase poolt. Sügav kummardus meie sportlastele ja nende taustajõududele kes on teinud väga hea tööd,“ võttis hooaja kokku peasekretär Algo Kuus.

Aasta jetisportlaseks kuulutati Jasmiin Üpraus. Üpraus tegi ajalugu ja on esimene Eesti sportlane, kes on võitnud naiste kõige kangemas võistlusklassis SKI Ladies GP1 maailmameistritiitli. EM-sarjast tõi Üpraus koju hõbemedali ja tänase seisuga on ta naiste jetispordi maailma edetabeli liider.