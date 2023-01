Mainekas ralliportaal: M-Sport toodi avaralliga pilvedest maa peale tagasi

„Monte Carlosse tulles oli M-Spordi ümber suur elevus. Arvestades, et meeskonnaga oli liitunud Ott Tänak ja eelmisel aastal võitis siin Sébastien Loeb (Ford Pumaga), tekkis tunne, et M-Sport võib hooaja avaüritusel võimsa avalöögi anda. Nii aga ei läinud, kaugel sellest,“ kirjutab DirtFishi ajakirjanik Rob Hansford.

„M-Sport poleks tahtnud aastat nii alustada ja neid toodi kahtlemata pilvedest maa peale tagasi. Ainus positiivne asi oli see, et Tänak leidis punktikatsel enesekindluse, et autot suruda ja ta peaaegu võitis lõpukatse. M-Sport peab nüüd tagama, et Tänakul oleks edaspidi igal etapil võimalik sel viisil võistelda. Vastasel juhul võib see nende jaoks juba kiiresti muutuda keeruliseks aastaks;“ analüüsib Hansford.