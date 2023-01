Tabeliliider FC Barcelona teenis napi võidu

Barcelona pidi sel korral hakkama saama mängukeelu all olnud ründetuusa Robert Lewandowskita. Mängukeelu all oli ka Ferran Torres.

Barcelonal on 17 vooruga liidrina koos 44 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on 38 silmaga teine. 38 punkti on ka kolmandal kohal oleval Real Sociedadil, kuid neil on võrreldes Barcelonaga üks kohtumine enam peetud. Neljas on Madridi Atletico 31 punktiga.