Autoralli MM-sarja hooaja avaetapp on peetud. Monte Carlos jäi Ott Tänaku saagiks viies koht. Lisaks noppis ta punktikatselt teise koha. Ralli järel tõdesid nii Tänak kui ka kaardilugeja Martin Järveoja, et parandada on veel nii mõndagi. Samas jäi punktide mõttes palju vajalikku ka näppude vahele.