Arsenal teenis ManUnitedi üle viimaste minutite tabamusest magusa võidu, Haaland lõi kolm väravat

Arsenal otsis lõpuminutitel võitu ning surus kõvasti. 90. minutil leidis Oleksandr Zintšenko poolt vasakult äärelt kasti saadetud sööt Nketiah’i jala ning pall oli võrgus. Kui Arsenali esiründaja Gabriel Jesus sai eelmise aasta lõpus MM-il vigastada, siis kardeti, et Londoni suurklubi ründemäng võib kannatada, kuid 23-aastane Nketiah on haaranud ohjad oma kätte. Nketiah on MM-i järel kõikide sarjade peale kuue kohtumisega löönud nüüd kuus väravat.