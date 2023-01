DELFI VIDEO | Ott Tänak Monte Carlo ralli viiendast kohast: punktid on olemas, see oligi põhieesmärk

Punktikatsega, kus valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) ainsana 0,6 sekundiga Tänakust kiirem oli, jäi eestlane rahule. „Eelmise katsega andsime ilmselgelt palju rohkem aega ära kui arvasime. Tunne polnud päris selline, et peaks pool minutit kaotama,“ meenutas Tänak 17. kiiruskatset, millega tema 31,1-sekundiline edu Takamoto Katsuta ees sulas 0,1 sekundi peale. „Olukord oli aga selline ja see motiveeris viimast katset veel kiiremini sõitma.“