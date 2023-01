Kiirelt rajalt maha võetud Eesti teatenaiskonna võistlus nurjus juba esimeses tiirus

„Püsti on siin paljud hädas, ilmselt on raske lasta ja (Reginal) tuli üks juurde. Esimeses vahetuses juba neli minutit... sealt on mängu raske tagasi tulla. Tuuli sõitis korraliku esimese ringi, tuli tiiru, tal oli info, et tuul on oluliselt tugevnenud, vaatas lippe, oligi. Tegi parandused, aga matile viskudes oli tuul kadunud ja ta lasi kõik vasakule ääre peale. Tehniliselt korralik sooritus, aga ta ei lugenud tuulelippe. Sportlased on treeningutel juhised saanud, harjutame igapäevaselt tuulega laskmist. Siin on keskmäestik ja äkki sportlased ei mõtle enam adekvaatselt. Ilmselt on põhjused ka selles,“ lisas ta.