Soome klubi eest võistlev Anders Veerpalu: isa on mulle endiselt sangar

„Arvan, et ta (Andrus - A.K.) on endiselt Eestis peamiselt spordisangar, sest medaleid võita ja nii palju saavutada on väga raske. Kindlasti peavad mõned teda Eestis kriminaaliks, aga minu jaoks on ta endiselt kangelane,“ lisas ta.

Anders Veerpalu kinnitas intervjuus, et usub puhta tippspordi võimalikusse. „Loomulikult ma usun, et see on võimalik. Vastasel juhul ma ei saaks tippsporti teha. Loodan, et suurem osa võistleb puhtalt. Loomulikult on ka neid, kes rikuvad reegleid,“ sõnas ta ja lisas, et tema eesmärk on tulla olümpiavõitjaks.