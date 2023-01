TÄNA DELFI TV-s | Kui kõrgele tõuseb Kristjan Ilves Klingenthali MK-etapi hüppevõistlusega?

Klingenthali MK-etapi esimese võistluse hüpped lükati tugeva tuule tõttu laupäevalt pühapäeva hommikule, need on kavas kell 9.30. Kristjan Ilves alustab hüppeid 17. kohalt, 10 km suusasõidu võitnud Vinzenz Geigerist jääb ta maha 6,7 punkti ehk umbes kahe meetriga. Seega pannakse paremusjärjestus 99 protsendi ulatuses paika just hüppevõistlusega.