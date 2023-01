Rovanperä heiskas valge lipu: ei usu, et suudan Ogier'st mööda minna

Laupäeva õhtul peetud 14. kiiruskatsel edestas Rovanperä Ogier'd 9,8 sekundiga, kokkuvõttes on Ogier' edu soomlase ees 16 sekundit.

„Ma ei usu, et suudan homme Seb-i püüda. Teed on palju puhtamad ja pole lõikamise kohti. Ogier saab täiega sõita. Pealegi tunneb ta neid katseid paremini kui mina. Loomulikult tahame hea rütmiga alustada, aga ma ei näe, et me saaks kuigi palju teha. Eesmärk on praegust seisu säilitada,“ rääkis Rovanperä.