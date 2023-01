KUULA | „Kuues käik“: Monte Carlo teise päeva kokkuvõte. Kas Ogier peaks Rovanperä mööda laskma?

Monte Carlo rallil on laupäeva õhtuks kaksikjuhtimine Toyota pilootidel Sebastien Ogier'l ja Kalle Rovanperäl, neile järgneb Hyundai mees Thierry Neuville, iga sõitja vahel on enne viimast päeva 16 sekundit. Kas poodiumikohad on juba paigas või peaks Toyota suuremat pilti vaadates käskima vanameistril Ogier'l, kes kogu hooaega kaasa ei tee, tiitli nimel kihutava soomlase mööda laskma?