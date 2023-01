Jälitussõidus 14 kohta tõusnud Zahkna: tundub, et hea suusasõit polnud ühekordne

„Tundub, et eilne hea suusasõit polnud ühekordne, selle üle on hea meel. Kui saab suusa toimima, siis tuleb sõidu poolelt mulle midagigi positiivset,“ rääkis Zahkna ERR-i otse-eetris. Zahkna näitas täna murdmaarajal 52 lõpetaja seas 37. aega, kaotust Böle tuli pisut üle pooleteise minuti.

Oberhofis peetava MM-ini on jäänud kaks ja pool nädalat. „Head seisu on kindlasti hoida raskem kui lõhkuda. Ma tean retsepte, kuidas seda (head seisu) ära kaotada. Läheme nüüd Itaalias mägedesse, 1400 meetri kõrgusele. Nagu mägedes ikka, tuleks võtta natuke rahulikumalt. Olen kuulnud Roland Lessingu nõuannet, et ära viimastel nädalatel midagi hullu tee. Kui seis on hea, ei tasu enam suuremat ampsu võtta,“ ütles Zahkna.