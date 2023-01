Eesti tennisist alustas Australian Openi juunioride turniiri võidukalt

„Kindlasti on ta tugev vastane. Oliver teab teda rohkem, kui mina. Aga ma olen aru saanud, et siin on tase päris ühtlane. Kui ta oma mängu ära teeb, on tal kindlasti võimalusi,“ usub Raisma.

Treener lisas, et väga suurte lootustega nad seekord turniirile ei tulnud. „Oliver oli paar kuud haige. Seega on isegi väike ime, et me siia jõudsime. Aga turniir ise on super. Kõik need olud ja tingimused on tipptasemel.“