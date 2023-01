Coquard pälvis karjääri esimese World Touri võidu, Laas kõrgesse mängu ei sekkunud

Kuigi Coquard on võitnud üle 50 võidusõidu, siis World Touri tasemel on tegu prantslase esimese võiduga, teatab Eesti Jalgratturite Liit. Coquardi sõnul oli see tema tänavuse hooaja eesmärgiks ja saavutada esikoht juba jaanuaris, on suur asi.