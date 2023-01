Latvala on üllatunud, et Tänak on nii aeglane

„Üldiselt olen väga rahul. Kõigil meie sõitjatel on olnud hea kiirus. Muidugi on Ogier omaette klassist. Eeldasin, et 2020. aastal siin võidutsenud Neuville oleks olnud lahingus sees. Arvasin ka, et Tänak oleks seal eesotsas olnud. On tõsimeeli üllatav, kui suure vahe suutis Ogier sisse sõita,“ kommenteeris Latvala.

Tiimijuht on rahul ka maailmameister Kalle Rovanperä võistlusega.

„Kalle on sõitnud täpselt sellise kiirusega, nagu ma eeldasin, et ta sõidab. Ta võitleb poodiumi eest ja sellest piisab. Tema tase on olnud selline, nagu ma ootasin,“ ütles Latvala.

Eelmisel aastal kaotas Ogier Monte Carlo rallil M-Spordi Fordiga sõitnud Sebastien Loebile. Tänavu pole Ford Puma sellist edu suutnud korrata. 2019. aasta maailmameister Ott Tänak on 9. kiiruskatse järel Ogier`st juba ligi minutiga maas ja võitleb neljanda koha eest.

„Aasta jooksul on asjad edasi läinud ja autod muutunud. Võib-olla pole nende [M-Spordi] auto praegu päris nii kiire kui näiteks Toyota ja Hyundai. Igatahes on vähemalt teada, et meie auto on praegu päris palju kiirem kui eelmisel aastal,“ lisas Latvala rahulolevalt.