Olümpiavõitja kiidab koostööd Tursunoviga: ta on kõva treener, kes ütleb ebamugavaid asju

Pärast võitu kiitis Bencic Tursunovit. „Ta on kindlasti väga kõva treener. Talle ei meeldi muust rääkida ja ta lihtsalt ütleb seda, mida sul on vaja kuulda. Ja mõnikord on teil tõesti vaja kuulda neid ebamugavaid asju,“ sõnas šveitslanna.

„See on tõesti see, mida ma vajan. Ma üritan kõike parandada oma mängu juures ja tema sunnib mind tagant, tuues mind mugavustsoonist välja. Ma ei tunne treeningute ajal, et küll ma mängin hästi ja kõik on suurepärane. Ka matši ajal peate mugavustsoonist välja tulema. Siiani see töötab, nii et ma usaldan teda väga. Ma lihtsalt tunnen, et meil tuleb suurepärane aasta,“ rääkis 25-aastane Bencic.