Kalev/Audentese mängumehe Eric Schmalzi kommentaar kohtumise eel: „Riia VEF on väga hea taseme ja kvaliteediga meeskond. Nad tulevad meie kodusaali hea emotsiooni pealt, kuna said viimase sekundi viskega võidu Rapla üle. Me oleme saanud nädal aega mänguks valmistuda. Meie eesmärk on vastaste elu võimalikult keeruliseks teha enda koduväljakul. Peame hoidma vahe väiksena ja ise mõõnasid mitte sisse laskma.“