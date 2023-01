Neuville: võtsin päevast maksimumi; Ogier: üllatusin, et olime ka hübriidita kiireimad

Rovanperä usub, et Ogier on omaette klassist ja konkurents teisele kohale tuleb väga pingeline. „Tänane päev ei olnud väga hull. Muidugi ei saa me olla päris rahul, hommikul kaotasime natuke liiga palju aega, aga teed olid meie jaoks esimesena startides ka üsna soolased ja tolmused, nii et kerge ei olnud. Kindlasti oli tunne palju parem täna pärastlõunal. Meil oli palju rohkem haardumist ja ka ajad olid paremad. Hea on võitluses olla. Seb on seni olnud palju kiirem kui keegi teine, kuid oleme endiselt tihedas võitluses tagapool olevate meestega, nii et peame jätkama võitlust ja vaatama, mis saab,“ sõnas soomlane Toyota pressiteate vahendusel.

Liider Ogier tunnistas, et on hetkeolukorraga päris rahul. „Üldiselt on see olnud positiivne päev, saime hea edumaa ja see on oluline. Täna hommikul olime kahel katsel ilma hübriidjõuta ja teadsin, et pean selle kompenseerimiseks väga kõvasti pingutama ja riskima ning olin üllatunud, et olime ikka kiireimad. Õnneks suudeti probleem enne pärastlõunat lahendada ja me võiksime sellest lisajõust taas kasu saada. Homme tuleb pikk päev ja proovime sõita võimalikult puhtalt,“ kommentreeris Ogier.