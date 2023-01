Tiimijuht kiitis Ott Tänakut: teadsime, et ta annab endast maksimumi

„Me ei arvanud ralli eel midagi ega seadnud Ott Tänakule eesmärke,“ tõdes Millener. „Teadsime, et ta annab endast maksimumi, kuid pooleteise testipäeva järel oleks kohatu palju loota. Tänak peab esmalt õppima, kuidas auto käitub ja proovima erinevaid seadistusi, et oleks kiire ja mugav sõita.“

Tänak kurtis, et auto pole piisavalt kiire, kuid Milleneri sõnul on keeruline midagi nipsust otsustavalt muuta.

„Õhtuses hoolduses tuleb leida enam-vähem seadistus, mis Tänakule sobiks. Et just kuival asfaldil kiiretel lõikudel kiirust oleks,“ rääkis Millener. „Tegelikult vajame rohkem aega ja andmeid, et auto, mis on kindlasti võimekas, kiireks saada.“