KUULA | „Kuues käik“: Tänak kohaneb alles autoga, Serderidis kümme korda kuulsam

Täit infot, miks ta veel konkurentsivõimeline ei ole, „Kuuenda käigu“ podcasti tegijatel Gunnar Lehestel ja Roland Poomil enne reedeõhtust meediatsooni veel polnud, kuid spekuleerida võib, et ilmselt võtab 2019. aasta maailmameistril M-Spordi Ford Puma Rally1 autoga kohanemine veel lihtsalt aega. Sellest vaatest pole meie mehe neljandal kohal sugugi häda midagi. Pikk ralli on veel ees, lausa 179,66 kilomeetri jagu, mida on 34,3 kilomeetrit rohkem kui see distants, mis praeguseks on läbitud.