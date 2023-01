FCI Levadia palkas Brasiilia noortekoondist esindanud ründaja

FCI Levadia president Viktor Levada: „Meil on alati väga hea meel tervitada Levadia ridadesse maailma ühe kõige tuntuma riigi mängijaid. Arvestades sel aastal valitud suunda, loodame väga, et koostöö Felipega ei anna meile mitte ainult enesekindlust võidujooksus meistritiitlile, vaid annab meeskonnale tõuke värvika ja suurejoonelise mängu poole. Alates esimesest päevast on Felipe näidanud enda professionaalset suhtumist, mis meid ainult rõõmustab! Jalgpalliklubi Levadia teeb kõik endast oleneva, et aidata Felipe potentsiaali täismahus realiseerida ning jõuda kõrgele.“