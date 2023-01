FOTOD | Jalgpalliliit avas tipptasemel kehaliste võimete arendamise keskuse

Keskuse kontseptsiooni ühe looja, meeste koondise kehalise ettevalmistuse treener Michael Mülleri sõnul on keskus tähtis jalgpallile standardi loomiseks. „Kõrge sooritusvõime, plahvatusohtlikkus ja kiirus on tõesti olulised: uuringud näitavad, et enam kui neljal juhul viiest eelneb väravale plahvatuslik tegevus. Keskuses on palju varustust, et mängijate plahvatuslikkust ja kiirust parandada. Loodan, et mängijad ja meeskonnad kasutavad kehaliste võimete arenamise keskust aktiivselt: töö tulemus väljendub kahtlemata individuaalsel tasandil ja seejärel saame näha, kui kiiresti see väljakule üle kandub,“ rääkis Müller EJL-i pressiteates.

Keskuse juhi Hendrik Nälki sõnul on kehaliste võimete arendamise keskus oluline kogu Eesti jalgpalliüldsusele. „On tähtis, et me suudaksime oma noori füüsiliselt arendada sama hästi nagu seda tehakse välismaal ning nüüd on meil selleks tipptasemel abivahendid olemas,“ sõnas Nälk. Tema sõnul on tähtis ka see, et keskus asub just A. Le Coq Arenal: „Lillekülas on Eesti jalgpalli kodu: siin on suurepärased tingimused jalgpallitreeninguteks aastaringselt, asub spordimeditsiini keskus ning nüüdsest täiustab seda kooslust ka kehaliste võimete arendamise keskus,“ sõnas Nälk.