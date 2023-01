Venemaa suusatajad on hädas varustusega. Terentjev: mul läheks vaja keppe, aga sakslased ei müü

Terentjevi väitel läks varem Venemaa ja nüüd Itaalia koondise juures töötav sakslane Kramer isiklikult tootja poole. „Talle keelduti neid müümast. Ja sellises mõõdus suusakeppe saab ainult otse tootjatelt. Mul oleks vaja neid vähemalt kuus paari. Venemaal on veel mõned Leki suusakepid alles, aga neid on vähe ja pole minu suurust. Lisaks lõpetas Swix minuga lepingu,“ lausus sportlane, kelle väitel on ta kodumaal leidnud siiski uued koostööpartnerid.

„Üldiselt ma lootsin kuni viimase hetkeni, et me saame osaleda MK-sarja avaetapil Rukas. Aga kuskil septembris oli selge, et me saame võistelda ainult Venemaal. Norralased võtsid poliitilistel teemadel väga palju sõna. Ma nende sisusse ei süüvinud, aga oli selge, et kui norralased on nii teravalt meie vastu, siis meid võistlema ei lasta. Nende sõna maksab suusamaailmas väga palju. Ma ei näe nende pähe. Kui nad ausalt nii mõtlevad, siis see on nende asi. Ma ei näe põhjust, miks peaksin sellele mõtlema,“ lisas Terentjev, kes enda sõnul igatseb rahvusvahelisi võistlusi.