„See on farss!“ Tualetiskandaali sattunud Andy Murray lõpetas kohtumise kohaliku aja järgi kell neli

Murray ning Kokkinakise viis tundi ja 45 minutit kestnud matš päädis esimese võiduga 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5, ent enim kõneainet tekitas mängu lõppaeg. „Ma ei tea, kellele see on kasulik,“ võttis Murray kokku kohtumise, mis lõppes Austraalias kohaliku aja järgi kell 4.05. „Selle asemel, et rääkida eepilisest Murray ja Kokkinakise matšist, peame rääkima sellest. See on farss.“

Tipptennises on kõige hiljem saanud lõpu Alexander Zverevi ja Jenson Brooksi matši, miks eelmisel aastal Acapulcos lõppes kuus minutit enne kelle viit. Suure slämmi turniiride kõige hilisem lahing toimus 2008. aastal, kui Lleyton Hewitt ja Marcos Baghdatis lõpetasid varahommikul kell 4.34.

„Hämmastaval kombel vaatasid inimesed kohapeal mängu lõpuni ja ma väga hindan nende loodud atmosfääri. Aga ilmselgelt peavad paljud neist järgmisel päeval tööl olema,“ jätkas Murray. „Kui mu võsuke oleks pallipoiss ja ta jõuaks mängult koju kell viis hommikul, siis vanemana läheksin närvi. See pole neile hea. See pole hea kohtunikele, ametnikele, fännidele ega mängijatele.“

Kohtumise hiline aeg tekitas kummalisi olukorda ka mängu enda ajal, sest kohtunik ei lubanud Murrayl kell kolm öösel minna tualetti, mis ajas mängija endast välja. Kohtumise järel sõnas britt, et ta saab aru, et hooti osad mängijad kasutavad pause puhkamiseks või mängutempo alla tõmbamiseks, aga kuskil on inimlikkuse piir.

„Kell on kolm varahommikul. Ma olen joonud terve päeva. Ma pean minema tualetti. Muidugi ma lähen sellise asja peale närvi. Ma saan aru, et kohtunikud ei soovi, et mängijad kasutaksid neid pause vääratel eesmärkidel. Aga kui sa sunnid tennisiste mängima kolme-neljani hommikul, siis peab olema paindlik,“ kinnitas Murray kohtumise järel, et tema tualetipausi taga oligi pissihäda.