Ott Tänak: auto on mugav, aga täiega ma veel suruda ei saa

Tänaku esimesed katsed murevabalt ei möödunud, tema masinat kimbutasid tehnilised probleemid. „Avastasime Monacost ülesõidul esimesele katsele, et meil on probleeme elektrisüsteemiga. Katse ajal mõjutas see käigukasti, mis valmistas veidi pettumust, aga õnneks suurt probleemi tegelikult polnud,“ võttis Tänak WRC+ eetris esimese päeva kokku. „Suutsime katsed läbi tulla ja hea on kohal olla.“

Saarlane lisas, et tunneb Ford Puma Rally1 autos end suures plaanis mugavalt, kuid kiiruse osas on veel arenguruumi. „Ma ei saa veel öelda, et olen kohas, kus saan täiega suruda, aga muidu on hästi,“ märkis ta. „Ma ei ütleks, et tehniliste probleemideta veel katsevõitude nimel konkureeriksin.“