REEDEL DELFI TV-s | Eesti-Läti liigas võtavad mõõtu Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool

Karikasarjas jäi 87:82 peale hilisem võitja Kalev/Cramo, kelle ridadesse on naasnud vigastuspausilt Alterique Gilbert. Reedest kohtumisest jäävad tallinlaste poolt eemale vigastust ravivad Tanel Kurbas ja Kregor Hermet. Kalev/Cramo abitreener Brett Nõmme sõnul võitleb Tartu iga lahtise palli nimel ning on valmis üllatama erinevate kaitseformatsioonidega. „Kindlasti on tänases mängus üks võtmekoht see, kuidas me saame hakkama Tartu eesliini mängijate Tomas Pavelka, Brandon Johnsoni ja Andrii Voinalovitšiga. Meil on tihe graafik ja peame rotatsioonis tegema tarku valikuid. Oluline on oma mäng peale suruda ning koos hea kodupublikuga mõnusa energiaga mängu alustada,“ selgitas Nõmm.