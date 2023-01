Kaitselauas hävinud Baskonia sai Euroliigas järjekordse kaotuse

Baskonia alustas Euroliiga hooaega suurepäraselt ja veel detsembri lõpus tõmbasid nad kodusaalis koti pähe Madridi Realile, millega nad tõusid sarja liidriks. Sealjuures olid nad selleks hetkeks kõigi sarjade peale 11 mängu järjest kaotuseta. Ent selle kalendriaasta sees on meeskond vana mandri kõige kõvemas liigas võiduta. Kui jaanuari alguses kaotas Baskonia võõrsil 84:85 Berliini Albale ja 79:92 Müncheni Bayernile ning eelmisel nädalal 65:83 Belgradi Partizanile, siis neljapäeval võtsid nad kodusaalis vastu teise Hispaania klubi Barcelona.

Baskonia juhendaja Joan Peñarroya riietusruumis jagatud mõtteterad mõjusid hästi leedukale Tadas Sedekerskisele, kes vedas tööandja kolmanda veerandi lõpuks ühe silma kaugusele (63:64). Ent võõrustajad teisel poolajal juhtima ei pääsenudki. Šarūnas Jasikevičiuse hoolealused said viimasel kümnel minutil kaitse toimima, käisid aktiivselt ründelauas ja 2.36 enne matši lõppu oli vahe juba 11 silma. Kuigi võõrustajad jõudsid viimase minuti eel veel viie punkti kaugusele, siis rohkemaks jaksu polnud ning Barcelona kirjutas tabelisse 13. võidu skooriga 85:78.

„Meil oli väga suuri probleeme kaitselauas. Nii on võimatu Barcelonat võita, kui nad iga möödaviske järel saavad ründelaua kätte,“ oli Peñarroya kohtumise järel intervjuud andes ilmselgelt ärritunud ja sammus midagi enamat ülemata kaamera eest minema. Ehkki Baskonia mängijad tabasid 27-st kahepunktiviskest 19, siis nad olid hädas perimeetril (kolmesed 28-st kuus) ja oma korvi all, kus nad lasid kataloonlastel noppida lausa 18 ründelauda. Võõrustajad said ise kätte 17 kaitse- ja kaheksa ründelauda.