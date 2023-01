VIDEO | Kullamäe ja Lietkabelis said eurosarjas neljanda järjestikuse kaotuse

Vana maailma tugevuselt teises sarjas EuroCupis pääseb kümnesest alagrupist edasi kaheksa parimat. Lietkabelis on nelja võidu ja seitsme kaotusega üheksas, sealjuures on kõik nende võidud tulnud kodusaalis. Järgmisel nädala kolmapäeval tuleb leedukatele vastu alagruppi juhtiv Prantsusmaa klubi JL Bourg Basket.

Sel nädalal toimusid kohtumised ka FIBA meistrite liigas, kus selgusid viimased vahegruppi pääsejad. Eestlaste koduklubid võistlustules polnud, aga nad said teada oma järgmised vastased. Siim-Sander Vene sats Jeruusalemmi Hapoel jätkab mängimist I-alagrupis, kus nende kaaslasteks on liigarivaal Holoni Hapoel ning Prantsusmaa klubid Strasbourg ja Dijon. Matthias Tassi leivaisa Manresa on J-vahegrupis, kus nad võtavad mõõtu sakslaste Bonni, türklaste Bahçeşehiri ja leedukate Rytasega. Vahegrupi mängud jätkuvad alates järgmise nädala neljapäevast.