Rapla Korvpallikool asutas oma 83 toetajale äriklubi

Klubi asutamiseks kogunesid ettevõtete omanikud ja juhid kolmapäeval, 18. jaanuaril ühe oma partneri Tohi Distillery juures, kus neile tutvustati klubi tegevuse eesmärke, tulevikuplaane ja koostööd Hollandi kommunikatsiooniplatvormiga Bundeling.



„Ma usun, et vaatamata sellele, et tegutseme vähem kui 5000 elanikuga Raplas, on meil üks suurimaid kui mitte kõige suurem toetajate arv, mis Eestis ühel spordiklubil on. Selle üle on põhjust uhkust tunda, kuid mis meil oli tegemata, oli loomata oluline lisandväärtus, ettevõtete ja nende taga seisvate inimeste omavahelise võrgustiku loomine, nende tihedam lõimumine klubi, meeskonna ja teiste toetajatega. Kui loodud äriklubi tegevuse tulemusena sünnivad ühel hetkel ka ühised äriprojektid, siis selle üle oleks meil veel eriliselt hea meel. Juba esimene kohtumine andis usku, et teeme vajalikku asja,“ selgitas äriklubi loomise eesmärke Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp.



Klubi võttis kasutusele spetsiaalse äppi Bundeling, mida kasutavad rohkem kui 1000 firmat üle maailma, neist üle 250 on erinevate alade spordiklubide äriklubid Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Austraalias. Neist tuntumad on näiteks jalgpalliklubid AC Milan, Dortmundi Borussia, PSV Eindhoven ja nüüdseks ka Eesti korvpallisõbrale tuttavaks saanud Den Bosch Heroes, kes on sel hooajal mänginud nii Pärnu kui Kalev Cramoga.