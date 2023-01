BASKET TV | Janari Jõesaare EM-ile mineku ränk hind, Müncheni Bayerni huvi ja taastumisprotsess

Jõesaar ütleb otse ja keerutamata, et vigastus oli suuresti Euroopa meistrivõistlustele mineku ränk hind. Tegelikult vajanuks põlv suvekuudel puhkust ning ravi. Aga... sportlikud ambitsioonid, võiks isegi öelda, et sportlikud unistused, sunnivad võtma riske, tervise arvelt. Põhimõtteliselt oli teada, millega see kõik lõpeb.

Paneb ohkama, eks. Kuid igas keerulises olukorras on lisaks miinustele ka omad plussid. Praegune pikk vigastuspaus annab üldises vaates kehale puhkust. Võimalik, et see aitab tulevikus ära hoida nii mõnegi halva üllatuse. Üldise väsimuse pealt on end ära lõhutud küll ja veel, lähiaastatel Jõesaarega vast seda ei juhtu.