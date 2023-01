VIDEO | „See kutt on oma mõistuse ära joonud!“ Djokovic seljatas Austraalia lahtistel vigastuse ja purjus fänni

Sellega vihjas ta ka publiku seas olnud joobes fännile, kelle peale Djokovic läks matši ajal päris kurjaks. Ühel hetkel viskas sportlasel siiber ette ja ta palus kohtunikul Fergus Murphyl toetaja eemaldada. „See kutt on oma mõistuse ära joonud! Ta on alates esimesest punktist mind provotseerinud. Ta pole siin selleks, et tennist vaadata, vaid ta üritab mind mõjutada,“ lausus marus Djokovic. „Ma küsin, et mida sa ette võtad? Sa oled tema hüüdeid vähemalt kümme korda kuulnud. Viska ta välja!“