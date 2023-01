KUULA | „Kuues käik“. Red Bull võttis Tänaku oma tiiva alla. Kui kõrget lendu Otile võiks ennustada?

WRC sarjas on kahe hooaja vahepeal nii mõndagi muutunud: Ott Tänak on uues tiimis, nokamütsil ja autol uued sponsorid, tema vanal tiimil Hyundail on lõpuks ametlik pealik. Kuid „Kuues käik“ podcast jätkab oma endises koosseisus ning rallil kohapeal on kes teab mitmendat aastat järjest Jaan Martinson.