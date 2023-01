M-Sporti pealik Millener: Tänak tõi meeskonda positiivse pinge

Ott Tänak on pärast eksirännakuid M-Sportis tagasi. M-Sporti rahva rõõmu on keeruline kirjeldada, sest üle nelja aasta on meeskonnas sõitja, kes võitleb reaalselt meistritiitli nimel ja seda kinnitab ka tiimi boss Richard Millener. „Kes ütles, et me Tänakut ei pelga? Mõistan pettunud sõitjat, kes sarjab meeskonda selle eest, et töö pole hästi tehtud. Sel puhul tuleb peeglisse vaadata ja vead parandada. Õnneks on meil Tänakuga tasakaal paigas, austame teineteist ja üritame asju võimalikult hästi ajada,“ sõnas Millener.