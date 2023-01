Venemaa tennisetäht tribüünil lehvitatud Ukraina lipust: pange see lipp, kuhu tahate, aga ärge öelge halvasti

„Asi oli rohkem selles, et nad hakkasid mulle ütlema halbu sõnu ja halbu asju. Ma ütlesin kohtunikule: „Lipus pole küsimus, aga palun öelge neile, et nad ei ütleks halbu sõnu, kui ma pooltevahetuse ajal puhkan.“

Rubljov on varemgi Ukraina sõjaga seoses uudiskünnise ületanud. Nimelt kirjutas ta eelmise aasta veebruaris toimunud Dubai turniiri poolfinaali järel telekaamerale „No War Please“ (tõlk: ei mingit sõda palun) ning novembris, üheksa kuud pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, samal moel Itaalias Torinos ATP finaalturniiril „Peace, Peace, Peace, All we need“ (tõlk: rahu on ainus, mida vajame).

„Üks parimaid asju, mis ma teha sain, oli jätta Dubais see sõnum. See oli kõige tähendusrikkam asi, mida ma kogu aasta jooksul võisin teha. Mis minusse puutub, siis ma olen õnnega koos. Ma ei saa millegi üle kurta, sest ma saan mängida ja reisida, aga on miljoneid inimesi, kes kannatavad, ja see on kohutav,“ on Rubljov hiljem oma Dubai turniiri käitumist selgitanud.